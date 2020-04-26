Глава российского региона обвинил врачей во вспышке коронавируса

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что врачи Городской больницы №4 спровоцировали вспышку коронавируса в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается на сайте республики.

По его словам, зараженные медики скрывали свои симптомы заболевания и нарушали условия карантина. Из-за безответственности врачей заразились их коллеги, работающие на скорой помощи, и теперь под угрозой оказался весь район.

Цыденов подчеркнул, что ранее в республике были только "завозные" случаи болезни, а теперь возникнет внутренняя вспышка. В связи с этим власти региона решили не ослаблять режим ограничений, как планировалось в четверг, 23 апреля.

На 26 апреля в Бурятии подтверждены 217 случаев заражения коронавирусом.

Всего по России общее число инфицированных составляет 80 949. Зафиксировано 747 летальных исходов, выздоровели 6767 человек.