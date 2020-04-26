Борис Джонсон вернулся на Даунинг-стрит после перенесенной болезни

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10 после того, как перенес болезнь, вызываемую новым коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье британский телеканал Sky News.

Последние две недели глава кабмина провел в загородной резиденции Чекерс, где восстанавливался и, следуя рекомендациям врачей, не принимал активного участия в работе правительства.

В субботу агентство Reuters, ссылаясь на официального представителя главы правительства, сообщило о том, что с понедельника Джонсон вернется к исполнению премьерских обязанностей.