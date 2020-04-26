https://news.day.az/world/1228442.html Число зараженных COVID-19 в США приближается к миллиону
Число зараженных COVID-19 в США приближается к миллиону
Число зараженных коронавирусом в США перевалило за 950 тысяч.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.
По информации на 21:43 26 апреля в Соединенных Штатах заразились 954 182 человека. Они по-прежнему остаются на первом месте по числу инфицированных. Более 54 тысяч скончались, 106,1 тысячи излечились.
Всего в мире заражены 2 947 616 человек. Умерли больше 205 тысяч, более 860 тысяч излечились.
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