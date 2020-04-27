В России назвали вероятные сроки завершения пандемии COVID-19
Академик РАН, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин предположил, когда может закончиться пандемия коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он сообщил в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия 1".
"SARS 2002 года сколько продолжался? Три с половиной месяца. Сколько MERS продолжался в 2012 году? Три с половиной месяца", - напомнил он.
По его словам, существует определенный цикл заболеваний, который длится 3,5 месяца. Так как пандемия коронавируса началась в марте, то в средине июня она должна "пойти на нет".
По последим данным в России коронавирусом заражены 80 949 человек, вылечились - 6 767, умерили - 747.
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