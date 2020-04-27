Трамп обрушился с критикой на New York Times

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на The New York Times за публикацию о его привычках на работе.

Соответствующую запись глава Белого дома разместил в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я работаю с раннего утра до поздней ночи, не покидая Белый дом месяцами, чтобы готовить торговые соглашения и восстанавливать вооруженные силы. Теперь я читаю фальшивую историю в The New York Times о моем рабочем графике и предпочтениях в еде, написанную третьесортным корреспондентом, который ничего обо мне не знает", - отметил Трамп.

"Люди, которые меня знают, скажут, что я самый трудолюбивый президент в истории. Я труженик, который за три с половиной года на посту президента, возможно, сделал больше, чем все остальные президенты, лживые СМИ это ненавидят", - говорится в записи.

В публикации газеты The New York Times утверждается, что Трамп больше времени проводит в спальне, где читает вырезки из газет и смотрит телевизор, чем в рабочем кабинете.