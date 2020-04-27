Италия планирует открыть магазины, рестораны и салоны красоты

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что в стране планируется открыть магазины, музеи, рестораны, салоны красоты и парикмахерские с 18 мая.

"Я могу вам объявить, что работу магазинов розничной торговли, ресторанов, выставок и музеев, а также салонов красоты и командные тренировки мы планируем возобновить с 18 мая", - сказал он, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Премьер добавил, что при этом будут соблюдаться все предосторожности и нормы.

Отмечается, что с 4 мая возобновится продажа еды на вынос, но употреблять можно будет только дома и на рабочем месте.

При этом школы до конца учебного года будут закрыты из-за "риска в этом секторе трудящихся определенного возраста".

В стране уже несколько дней сокращается число новых заражений и смертей от коронавируса. Всего заразились 197 тыс., скончались 26 тыс. человек. Италия находится на третьем месте в мире по распространению коронавируса (после США и Испании).