https://news.day.az/world/1228488.html Глава Airbus предупредил сотрудников о дальнейшем сокращении расходов
Глава Airbus предупредил сотрудников о дальнейшем сокращении расходов
Глава авиастроительной компании Airbus Гийом Фори предупредил своих сотрудников о том, что компания будет сокращать расходы из-за влияния пандемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы теряем деньги с невиданной скоростью, что может угрожать самому существованию нашей компании", - говорится в письме . Руководитель Airbus отметил, что необходимо немедленно начать уменьшать расходы для спасения компании.
Ранее корпорация уже сократила производство пассажирских самолетов на треть.
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