Власти Гватемалы на неделю продлили действие комендантского часа

Руководство Гватемалы приняло решение о продлении до 3 мая срока действия комендантского часа для предотвращения распространения коронавируса. Об этом объявил президент республики Алехандро Джамматтеи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я хочу сообщить вам, что до 3 мая мы будем придерживаться этого режима точно так же, как и на предыдущей неделе", - сказал глава государства в обращении к нации, размещенном на сайте правительства. Он отметил, что в зависимости от развития ситуации в ближайшие дни могут быть предприняты меры по возвращению к нормальной жизни, "однако пик эпидемии еще не пройден".

На данный момент министерство здравоохранения Гватемалы зафиксировало в стране 500 случаев заражения коронавирусом, 15 человек умерли. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,9 млн человек, свыше 204 тыс. умерли.