Пандемия привела к резкому росту спроса на заменители мяса в США

Пандемия коронавируса устроила настоящую революцию на мясном рынке США: в то время, как мясоперерабатывающие предприятия по всей стране останавливаются, что угрожает дефицитом продукции, растет спрос на растительные заменители.

Как показало исследование Nielsen, всего за одну неделю, закончившуюся 18 апреля, продажи заменителей мяса на растительной основе выросла на 200%. За восьминедельный период рост составил 265%, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Продажи обычного мяса за аналогичные периоды выросли на 30% и 39% соответственно.

Хотя мясо на растительной основе по-прежнему занимает небольшую часть белкового рынка США, в последние годы его популярность быстро росла. И эта тенденция ускорилась из-за кризиса, отмечает Financial Times. Предприятия по производству заменителей оказались в более выигрышном положении еще и из-за более высокой степени автоматизации процесса: пока конкуренты с натуральной продукцией вынуждены простаивать, те, кто выпускает суррогаты, продолжают работать.

Между тем, проблемы производителей обычного мяса множатся на фоне пандемии. По информации FT, к 27 апреля в США не будет работать уже 32% производственных мощностей по переработке свинины. По данным консалтингового агентства Advanced Economic Solutions, производство говядины уже сократилось на 14%.

На фоне остановки предприятий стремительно растут цены на продукцию. Так по данным Минсельхоза США, оптовые цены на свинину с начала апреля выросли более, чем вдвое до $77,48 за 100 фунтов (45,36 кг).

Ситуацией воспользовались те, кто предлагает потребителям заменители. Так акции стартапа Beyond Meat на прошлой неделе выросли более чем на 40%. Увеличилась и капитализация Starbucks, заявившей, что она намерена использовать растительный белок для продукции, предлагаемой на китайском рынке.