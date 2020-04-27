Число зараженных COVID в Индии превысило 27 тысяч человек

В Индии число зараженных новым типом коронавируса COVID-19 превысило 27 тысяч человек, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, за сутки положительный результат анализов на тест на коронавирус получили 870 граждан. Общее число зараженных коронавирусом составило 27 892 пациента.

Кроме того, от заболевания излечились 6 185 человек.

Жертвами коронавирусной инфекции в стране за сутки стали 48 граждан, общее число летальных исходов возросло до 872 умерших.