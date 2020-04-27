Помпео рассматривает план продления оружейного эмбарго против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео занимается разработкой плана о продлении эмбарго на поставку оружия против Ирана или возобновлении жестких санкций, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным газеты, американские власти планируют руководствоваться этим планом, если Совет Безопасности ООН не разрешит продлить оружейное эмбарго в отношении иранского правительства.

Источник отмечает, что Россия и Китай могут наложить право вето на возобновление эмбарго. В свою очередь Вашингтон напомнит о формальном участии в соглашении по Совместному всеобъемлющему плану действий(СВПД), а затем обвинит Иран в нарушении соглашения. После этого американские власти планируют возобновить ужесточенные санкции в отношении Тегерана.

"Мы готовы применить все наши дипломатические возможности, чтобы обеспечить сохранение оружейного эмбарго в СБ ООН", - подчеркнул источник газеты.