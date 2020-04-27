Число заразившихся коронавирусом приближается к 3 миллионам

Число инфицированных COVID-19 во всем мире составляет 2 миллиона 971 тысяч 639 человек. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

За сутки число заразившихся возросло на 73756. Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах.

Скончались от заболеваний, связанных с коронавирусом, 206 тысяч 542 человека. Полностью излечились почти 866 тысяч человек, передает "Интерфакс". Лидеры по числу заболевших - США (более 965 тысяч человек), Испания (почти 227 тысяч), Италия (197 тысяч).