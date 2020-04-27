Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 486

В Грузии число зараженных коронавирусом (COVid-19) достигло 486 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом.

Отмечено, что в настоящее время на карантине находятся 4833 человека, на стационарном лечении - 571 человек. Вылечились 149 человек, 6 человек скончались.

Отметим, что первый случай заражения коронавирусом в Грузии был подтвержден 26 февраля.