https://news.day.az/world/1228545.html Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 486
Число зараженных коронавирусом в Грузии достигло 486
В Грузии число зараженных коронавирусом (COVid-19) достигло 486 человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном в рамках борьбы с коронавирусом.
Отмечено, что в настоящее время на карантине находятся 4833 человека, на стационарном лечении - 571 человек. Вылечились 149 человек, 6 человек скончались.
Отметим, что первый случай заражения коронавирусом в Грузии был подтвержден 26 февраля.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре