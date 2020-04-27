https://news.day.az/world/1228552.html Число зараженных коронавирусом в Армении увеличилось до 1808
Число зараженных коронавирусом в Армении увеличилось до 1808
Число зараженных коронавирусом в Армении увеличилось до 1808, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Таким образом, за минувшие сутки количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Армении возросло на 62.
От коронавируса скончался еще один пациент, число умерших достигло 29-ти.
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