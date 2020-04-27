Число зараженных коронавирусом в Армении увеличилось до 1808, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Таким образом, за минувшие сутки количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Армении возросло на 62.

От коронавируса скончался еще один пациент, число умерших достигло 29-ти.