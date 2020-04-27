В Таиланде зафиксировали самое низкое число случаев заражения коронавирусом с 14 марта

Власти Таиланда зарегистрировали за сутки лишь девять новых случаев инфицирования коронавирусом. Это самый низкий показатель с 14 марта, когда выявили семь заболевших. Как сообщило в понедельник министерство здравоохранения, общее число заразившихся достигло 2 931, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ведомстве отметили, что за сутки был зафиксирован один летальный исход - 64-летняя гражданка Таиланда, имевшая хроническое заболевание. Всего в стране из-за коронавируса умерли 52 человека, в том числе один россиянин. При этом в течение суток 15 человек были выписаны из больниц, в общей сложности выздоровели 2 609 пациента.

Таким образом, в медицинских учреждениях остаются 270 человек.

Специалисты центра по борьбе с коронавирусом в королевстве рекомендовали властям продлить чрезвычайное положение в стране на один месяц - до конца мая. Окончательное решение по дальнейшим ограничительным мерам, как ожидается, будет принято во вторник на заседании кабинета министров.

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде выявили 13 января. 22 марта был отмечен самый крупный однодневный прирост числа инфицированных - 188 человек. С 3 апреля на территории всей страны с 22:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тыс. батов ($1,2 тыс.).