Boeing отказался от покупки Embraer

Американская авиакосмическая корпорация Boeing объявила о расторжении сделки по покупке бразильской компании Embraer, третьего в мире производителя региональной авиации по размеру выручки, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Boeing, терпящий убытки из-за неудачного лайнера Boeing-737 MАX и отказов от новых заказов, решил сэкономить $4,2 млрд на этой сделке в условиях пандемии и коллапса международных авиаперевозок.

Boeing и Embraer планировали создать совместное предприятие для продвижения военно-транспортного самолета C-390 Millennium и еще одно СП для производства и обслуживания пассажирских самолетов.

Boeing планировал заплатить $4,2 млрд за 80% СП, а по факту - за подразделение бразильской компании по производству гражданских самолетов. Embraer заявила о нарушении соглашения и намерении требовать от Boeing компенсаций.

"Boeing усердно работал более двух лет, чтобы завершить сделку с Embraer", - заявил Марк Аллен президент Embraer Partnership & Group Operations. Но компании не договорились об окончательных деталях сделки.

По мнению Embraer сделка сорвана под надуманным предлогом. Запланированное партнерство между Boeing и Embraer получило безоговорочное одобрение всех необходимых регулирующих органов.

Boeing и Embraer сохранят свое действующее генеральное соглашение о сотрудничестве, первоначально подписанное в 2012 году и расширенное в 2016 году, для совместного маркетинга и поддержки самолетов C-390 Millennium.