Adidas ожидает падения продаж на 40%

Немецкий производитель спортивной одежды Adidas сообщил о падении прибыли в первом квартале на 93% и снижении продаж на 19%. Компания также предупредила о более значительном падении выручки во втором квартале из-за последствий пандемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Операционная прибыль Adidas в первом квартале сократилась до 65 миллионов евро, что значительно меньше ожидавшихся аналитиками 263 миллионов евро.

Продажи уменьшились на 19% до 4,75 миллиарда евро против прогноза аналитиков в 4,85 миллиарда евро. Компания предупредила о возможном падении продаж на 40% во втором квартале.

Меры по борьбе с коронавирусом привели к закрытию многих магазинов и ударили по частному потреблению.

Adidas заявил, что не может дать прогноз на год, учитывая неопределенность относительно того, когда закрытые магазины могут вновь открыться.

Сейчас более 70% магазинов Adidas закрыты по всему миру. Рост онлайн-продаж на 35% в первом квартале лишь частично компенсировал потери в результате закрытия магазинов.

Между тем, продажи Adidas в Китае в первые три недели апреля продолжили восстанавливаться благодаря открытию магазинов.