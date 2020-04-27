В Нью-Йорке в 2 раза сократилось число жертв коронавируса

Жертвами Covid-19 в штате Нью-Йорк в воскресенье стали 367 человек, сообщил губернатор Эндрю Куомо. Это в 2 раза меньше, чем на пике эпидемии. Число госпитализаций все еще превышает тысячу, но все же сокращается, как и количество подключенных к ИВЛ.

"Мы вернулись к показателям 31 марта, когда начался резкий рост числа случаев, но продолжаем наблюдать за тенденцией. Большой вопрос здесь: как быстро это число будет продолжать снижаться, и прежде всего - будет ли оно продолжать снижаться?"

Коумо также заявил, что строительный бизнес и виды производства, представляющие низкий риск заражения, смогут возобновить работу одними из первых, возможно, после 15 мая. Ждать дольше других придется розничной торговле и гостиничному бизнесу.

Таким видам спорта, как бейсбол, придется выяснить, смогут ли они существовать без болельщиков на трибунах, сказал он. `Каждый должен мыслить нестандартно, заключил губернатор Нью-Йорке.