Израильская технология распознавания лиц в масках получила крупные инвестиции

Израильский стартап Corsight AI, специализирующийся на технологиях распознавания лиц, привлек инвестиции от канадского венчурного фонда Awz Ventures в размере 5 млн долларов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Средства планируют направить на маркетинг и дальнейшие разработки.

Одна из особенностей разработанной Corsight AI технологии - способность алгоритма распознавать лица, даже скрытые масками, а также защитными очками или щитками. Созданная стартапом система может, например, выявлять инфицированных, обязавшихся соблюдать карантин, но вышедших на улицу маске. Утверждается, что для распознавания достаточно, чтобы было видно 50% поверхности лица.

Кроме того, решение Corsight AI способно, проанализировав записи с видеокамер в офисе, сгенерировать отчет о контактах кого-либо из сотрудников с подтвержденной инфекцией. В компании говорят, что ее системы уже работают по всему миру - в европейских аэропортах и больницах, на улицах городов Азии, в полицейских участках в Южной Америке, а также в шахтах и банках в Азии.

При этом сама компания основана недавно - в конце 2019-го - и пока имеет в штате всего 15 сотрудников. Она является дочерним предприятием Cortica Group, разрабатывающей различные технологии на основе искусственного интеллекта и к настоящему моменту привлекшей у инвесторов более 70 млн долларов.