У берегов Калифорнии скопились десятки танкеров

Аномальное скопление нефтяных танкеров у побережья Южной Калифорнии зафиксировала за последние дни береговая охрана США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, эксперты объясняют это тем, что трейдеры используют суда для длительного хранения нефти в связи с перенасыщением рынка и дефицитом свободного пространства в хранилищах на суше.

По данным агентства Bloomberg, около Калифорнии сейчас находится объём, равный 20 % мировых потребностей в "чёрном золоте".