https://news.day.az/world/1228656.html У берегов Калифорнии скопились десятки танкеров - ВИДЕО
У берегов Калифорнии скопились десятки танкеров - ВИДЕО
Аномальное скопление нефтяных танкеров у побережья Южной Калифорнии зафиксировала за последние дни береговая охрана США.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, эксперты объясняют это тем, что трейдеры используют суда для длительного хранения нефти в связи с перенасыщением рынка и дефицитом свободного пространства в хранилищах на суше.
По данным агентства Bloomberg, около Калифорнии сейчас находится объём, равный 20 % мировых потребностей в "чёрном золоте".
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