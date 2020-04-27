Страны Европы отходят от карантина

Некоторые европейские страны с сегодняшнего дня смягчают карантинные меры.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, в Норвегии уже открылись детсады, а школы откроются сегодня для учащихся 1-4 классов. Также после простоя в стране открылись парикмахерские.

В Германии, сделав ношение масок обязательным, открыли вокзалы и университеты. В частности, сегодня студенты проведут первый учебный день после пятинедельной перерыва.