https://news.day.az/world/1228658.html Страны Европы отходят от карантина - ФОТО
Страны Европы отходят от карантина - ФОТО
Некоторые европейские страны с сегодняшнего дня смягчают карантинные меры.
Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, в Норвегии уже открылись детсады, а школы откроются сегодня для учащихся 1-4 классов. Также после простоя в стране открылись парикмахерские.
В Германии, сделав ношение масок обязательным, открыли вокзалы и университеты. В частности, сегодня студенты проведут первый учебный день после пятинедельной перерыва.
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