Борис Джонсон впервые вышел в свет после лечения и обратился к британцам

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к британцам с новым заявлением после выздоровления от коронавирусной инфекции, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Премьер вышел в свет впервые после лечения. Он предостерег британцев от нарушения карантинных мер, поскольку сейчас риски "максимально велики". Джонсон подчеркнул, что не хочет рисковать и смягчать карантинные меры, поскольку "борьба с пандемией еще не закончена".

13 апреля Джонсона выписали из больницы, он поблагодарил весь персонал клиники, особенно выделив медсестру Дженни Макги и медбрата Луиса Питарма, которые дежурили у его постели "в критически важный период".