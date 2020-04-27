В Германии разрешили вскрывать тела жертв коронавируса

В Германии разрешили проводить вскрытия тел людей, умерших от осложнений коронавируса. Благодаря этому медикам уже стало известно много нового об этой болезни. Например, то, что COVID-19 поражает легкие далеко не всех своих жертв. Ну и еще некоторые факторы, которые всех их объединяют...

Еще в начале пандемии COVID-19 Институт имени Роберта Коха (ИРК) предостерег от вскрытия трупов, чтобы уберечь врачей от возможного заражения. Но недавно эту рекомендацию отозвали, посчитав, что научная польза весомее опасности.

По мнению Андреаса Розенвальда (Andreas Rosenwald), руководителя Института общей патологии Университета Вюрцбурга, миру еще слишком мало известно о том, какой ущерб наносит вирус. Пока все говорят лишь о его первичных симптомах.

Нужно отметить, что вскрытие жертв COVID-19 в некоторых странах, например в Швейцарии, проводят давно. И уже сейчас ученые готовы поделиться определенными выводами:

"У всех обследованных было повышенное кровяное давление, - говорит Александр Цанков (Alexandar Tzankov), руководитель отделения аутопсии Университетской клиники Базеля, - а большинство пациентов имели лишний вес. Кроме того, это были преимущественно мужчины, у двух третей заболевших наблюдались повреждения коронарных сосудов, треть пациентов страдали диабетом".

Также медики из группы Цанкова исследовали поврежденные ткани легких у умерших. И вот к каким выводам они пришли:

"У минимального числа пациентов было обнаружено воспаление легких, - говорит он, - То, что мы увидели под микроскопом, было тяжелым нарушением микроциркуляции в легких".

Это означает, что у больных COVID-19 был нарушен кислородный обмен, чем и объясняется затруднение дыхания. Соответственно, сколько бы кислорода пациенту не дали, он просто не сможет продвигаться по организму. Учитывали ли это раньше при лечении больных в отделениях интенсивной терапии, неизвестно.

Что касается немецких коллег, то они пока не торопятся обобщать первые результаты. Президент Федерального союза немецких патологов Карл-Фридрих Бюрриг (Karl-Friedrich Bürrig) утверждает, что перед тем как подвести какие-либо итоги, должно пройти минимум полгода. Затем данные будут опубликованы в специальном реестре, который на прошлой неделе утвердил Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена. Реестр будет открытым, ведь, как считают в университете, общественность следит за этой сферой знаний "с определенным любопытством, а возможно, и с надеждой".

Но есть в Германии и медики, которые уже сейчас готовы поделиться некоторыми открытиями из этой области. Например, гамбургский судебный медик Клаус Пюшель (Klaus Püschel), который, игнорируя рекомендации ИРК, произвел вскрытие 65-ти умерших вследствие коронавируса пациентов.

Отчет о проделанной работе он отправил в Гамбургское ведомство здравоохранения, но комментировать его отказался. Тем временем стало известно, что ни в одном из случаев не обошлось "без предшествующих заболеваний": почти у половины умерших имелись хронические болезни сердца, у трети обнаружены заболевания других органов - почек, печени или органов после пересадки. Некоторые пациенты страдали деменцией, онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом или ожирением.

Врачи клиники Пекинского университета тоже проводили вскрытия жертв коронавируса. Они выяснили, что болезнь поражает не только легкие, но и другие органы, а также иммунную систему в целом. С этим согласны патологи из Университета Цюриха: согласно результатам их исследований, вирус вызывает тяжелые воспаления сосудов в разных органах.

Министерство здравоохранения Италии опубликовало отчет, в котором говорится о предшествующих заболеваниях 1739 умерших пациентов. Правда, он основывается не на результатах вскрытий, а на данных из историй болезней. Там чаще всего упоминаются диабет, повышенное артериальное давление и заболевания коронарных сосудов.

Возникает вопрос: умирают ли пациенты от самого вируса или в том числе от вируса? На него и пытался ответить гамбургский судебный медик Клаус Пюшель. Как выяснилось, у 61 из 65 умерших причиной смерти был именно вирус COVID-19. В остальных четырех случаях смерть не была вызвана вирусом.

Патолог Александр Цанков назвал это заключение "академическим", ведь если больного раком, которому осталось жить полгода, насмерть переезжает автомобиль, вина водителя от этого меньше не становится.

"Продолжительность жизни у тех, кто страдал от множества заболеваний, а потом заразился коронавирусом и умер, в любом случае была бы меньше, чем у здоровых людей. Но все эти пациенты без COVID-19 прожили бы, вероятно, дольше - возможно, на час, а может, на день, неделю или целый год", - говорит Цанков.

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