Британский суд перенес слушания об экстрадиции Ассанжа в США

Британский суд согласился перенести с мая на более поздний срок слушания по вопросу об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Как сообщило агентство Reuters, такое решение приняла судья Вестминстерского магистратского суда Лондона Ванесса Барайтсер на прошедших в понедельник процедурных слушаниях, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Защита австралийца указывала на необходимость переноса заседания на сентябрь из-за вспышки заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. В частности, юристы говорили о том, что из-за введенного карантина не могут встретиться со своим подзащитным уже более месяца и за это время лишь несколько раз общались с ним по телефону. С этой позицией согласилась и сторона обвинения.

В итоге судья признала, что в нынешних условиях слушания об экстрадиции не могут продолжиться 18 мая, как было запланировано. Она дала сторонам защиты и обвинения время до 4 мая, чтобы определить новую дату.

При этом судья сообщила, что следующее доступное "окно" в судебном графике, когда слушания могут идти три недели подряд - именно такая продолжительность рассмотрения дела Ассанжа была заложена на май - имеется лишь с 2 ноября.

Сам Ассанж в понедельник не принимал участие в слушаниях ни лично, ни по видеосвязи. Защита австралийца сослалась на болезнь подзащитного, не приведя дополнительных деталей.