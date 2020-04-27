Постоянные члены Совета безопасности ООН проведут виртуальную конференцию

Будет проведена виртуальная конференция постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Он отметил, что предложение президента РФ Владимира Путина о проведении саммита в очном формате поддержали все члены "пятерки".

Лидеры стран, являющихся постоянными членами Совета безопасности ООН, обсудят вопросы мира и безопасности.