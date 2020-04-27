https://news.day.az/world/1228708.html В Сингапуре зафиксирована новая волна эпидемии коронавируса
В Сингапуре зафиксирована новая волна эпидемии коронавируса
В Сингапуре за минувшие сутки выявлено 799 новых случаев заболевания коронавирусом нового типа. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Таким образом, общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 14 423.
Отмечается: большинство из них - это иностранные рабочие, проживающие в общежитиях.
За все время пандемии в Сингапуре от коронавирусной инфекции скончались 12 жителей.
Отметим, что население Сингапура превышает пять миллионов человек при площади государства всего в 725 квадратных километров.
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