В Сингапуре зафиксирована новая волна эпидемии коронавируса

В Сингапуре за минувшие сутки выявлено 799 новых случаев заболевания коронавирусом нового типа. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Таким образом, общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 14 423.

Отмечается: большинство из них - это иностранные рабочие, проживающие в общежитиях.

За все время пандемии в Сингапуре от коронавирусной инфекции скончались 12 жителей.

Отметим, что население Сингапура превышает пять миллионов человек при площади государства всего в 725 квадратных километров.