Россиянка стала жертвой армянина-"гинеколога" - Шокирующая история от НТВ

Просто невероятный способ заработать в период карантина придумал некто Арнольд Карапетян. Как рассказал российский телеканал НТВ, в настоящее время правоохранители страны готовятся к знакомству с этим псевдо-гинекологом, который прибег к очень грязному способу поправить свое материальное положение за счет проблем, вызванных вынужденной изоляцией в период пандемии.

Это история подлости и глупости. Подлости - со стороны некто Карапетяна, придумавшего мошенническую схему, а глупости - со стороны женщины, поверившей носителю экзотической фамилии и его якобы званиям и рангам. Все это существовало только на фейковой странице "гинеколога", но находясь в безвыходной ситуации, женщина взяла и записалась на его виртуальный "прием".

Не будем вдаваться в подробности и объяснять, что представляет собой прием у гинеколога. Доверчивая женщина познакомила мошенника-Карапетяна со своей проблемой во всех ракурсах и стала ждать профессиональных советов. Однако вместо профессиональных советов врача она получила весьма неожиданный совет от профессионального мошенника и шантажиста, который потребовал с нее крупную сумму за то, чтобы кадры "осмотра" не попали в Интернет.

Пострадавшая оказалась не из робких и вместо того, чтобы заплатить Карапетяну, обратилась в правоохранительные органы.

Предполагается, что некто Карапетян обманул таким образом не одну женщину. Найти, кто скрывается за фейковым профилем в соцсетях, сложно, но возможно, и если правоохранители постараются, то скоро узнают, что это за Арнольд такой. Имя то какое... А после устроят ему "осмотр" в соответствии с российским законодательством с назначением всех самых необходимых "процедур".

Зульфугар Ибрагимов