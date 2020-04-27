В Испании снова повысилось число летальных исходов от COVID-19 за сутки

В Испании от COVID-19 скончался 331 человек, что на 43 больше чем накануне.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, с начала эпидемии общее количество смертей составило 23500. Инфицированы свыше 209 тысяч. Вместе с тем, по данным минздрава, более ста тысяч пациентов вылечились от заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Фернандо Симон, представитель минздрава Испании: "К сожалению, после того как в течение нескольких дней умерших было менее 300 человек, за последние двадцать четыре часа у нас скончался 331 пациент. Это очень печально. Но новых случаев заражения коронавирусом нового типа становится все меньше. И это дает надежду".

Первый случай коронавируса в Испании был выявлен 31 января. С середины марта в королевстве действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по стране. С понедельника власти ослабили ограничительные меры. В частности, детям теперь можно выходить на прогулку в сопровождении взрослых. На ближайшем заседании совета министров во вторник будет утвержден план постепенного снятия карантина.