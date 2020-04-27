Появились кадры атаки террористов на сирийскую больницу

В сети появились кадры атаки террористов на больницу в городе Джиср-эш-Шугур в сирийской провинции Идлиб.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, видео опубликовано в Twitter Syria War News.

Боевики группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" взорвали больницу и осадили город. Предположительно, на видео запечатлена атака пятилетней давности. Утверждается, что спустя четыре недели террористы захватили город при поддержке джихаддистов, за которыми якобы стояли США.

5 марта президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о перемирии в Сирии. Они заключили соглашение, согласно которому в Идлибской зоне деэскалации вступил в силу режим прекращения огня.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта - правительственные силы, выступающие на стороне Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживает Турция, Россия помогает правительству Асада.