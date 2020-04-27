Афганские власти освободят из-за пандемии более 12 тыс. заключенных

Власти Афганистана приняли решение об освобождении более 12 тыс. лиц, находящихся в тюрьмах страны, в целях предотвращения распространения нового коронавируса. Об этом сообщило в понедельник афганское агентство The Khaama Press, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отметил глава правительственного Департамента по делам тюрем Ахмад Рашид Тутахай, "по амнистии президента страны Ашрафа Гани на свободу будут выпущены 12 399 заключенных". Он добавил, что процесс освобождения арестантов начнется в первых числах мая.

26 марта глава афганского государства подписал указ об амнистии около 10 тыс. заключенных из-за опасений распространения коронавируса в местных тюрьмах. В соответствии с этим распоряжением на свободу уже отпущены более 6 тыс. человек.

По данным министерства здравоохранения страны, в настоящее время на территории Афганистана число заразившихся коронавирусом составляет около 1,5 тыс. Количество летальных исходов приблизилось к 50.

В Кабуле и ряде других крупных городов республики с 28 марта действует режим изоляции. Гражданам запрещено выходить на улицы без острой необходимости, также им рекомендуется не собираться большими группами.