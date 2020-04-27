Заявки по безработице во Франции выросли максимальными темпами

Число французских граждан, обратившихся за пособием по безработице, выросло на рекордные 7,1% в марте по сравнению с февралем, что стало последним признаком быстро ухудшающегося состояния рынка труда, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Министерство труда Франции сообщило, что общее число людей, зарегистрированных в качестве соискателей рабочих мест в государственных агентствах по трудоустройству, выросло на 246100, что стало самым большим месячным приростом с момента начала ведения статистики в 1996 году.

Число людей, заключивших краткосрочные или временные контракты, резко возросло в марте, поскольку общенациональная блокировка для сдерживания вспышки коронавируса вступила в силу в середине месяца. Между тем число людей, получающих работу, также сократилось.

Министерство финансов сообщило, что около 863 тысяч французских компаний направили 10,8 миллиона человек - более чем один из двух работников частного сектора - в субсидируемые государством отпуска.

Правительство Франции финансирует выплату часть заработной платы в надежде предотвратить массовые постоянные увольнения, что может привести к серьезному росту безработицы.