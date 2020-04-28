Мать показала пугающее видео задыхающегося из-за коронавируса ребенка

Жительница американского штата Колорадо поделилась пугающим видео, на котором ее ребенок плачет и задыхается от кашля, вызванного новой коронавирусной инфекцией.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, кадры опубликовал таблоид Daily Mail.

Медработница Анна Циммерман (Anna Zimmerman) опубликовала этот ролик, чтобы показать, как COVID-19 протекает у детей. На записи, сделанной в больничной палате, ее четырехлетний сын Линкольн задыхается из-за удушающего сухого кашля и утирает руками слезы. Видео было записано на пятый день его пребывания в больнице.

Циммерман отметила, что вся семья следовала мерам предосторожности и находилась на самоизоляции. "Я понимала, что этот вирус очень опасен еще до того, как в обществе поднялась паника. Я даже не разрешала детям бегать через дорогу к друзьям, живущим по соседству", - утверждает она. Тем не менее, 21 марта у Линкольна появились первые симптомы COVID-19, среди которых был легкий кашель и насморк.

Через неделю у него повысилась температура. 28 марта мальчика осмотрел врач и диагностировал у него пневмонию, развившуюся на фоне вирусной инфекции. Его оставили на домашнем лечении и госпитализировали лишь спустя два дня, когда у него начались серьезные проблемы с дыханием. На второй день пребывания в больнице у Линкольна нашли COVID-19. Лечение подействовало, и ребенок выздоровел.

Циммерман опубликовала видео с больным сыном, чтобы напомнить окружающим об опасности заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и тяжелых последствиях болезни. "Пожалуйста, берегите себя, будьте здоровы и воспринимайте этот вирус со всей серьезностью. Это не шутки", - призвала американка.