В России молодой человек сжег 5 авто, чтобы отомстить обидчикам

Мужчина поджег несколько автомобилей на стоянке в Московской области, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, отмечается, что 23-летний житель Ярославля поссорился с двумя владельцами иномарок, которые парковались на территории автостоянки. Молодой человек решил отомстить и поджег автомобили обидчиков, однако огонь перекинулся еще на три машины. В результате сгорело пять автомобилей, материальный ущерб составил около 500 тысяч рублей.

Злоумышленника удалось задержать благодаря записи с камер наблюдения. Возбуждено уголовное дело.