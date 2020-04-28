Ракетный удар по Дамаску засняли на видео

В ночь на 27 апреля по Дамаску был нанесен ракетный удар.

Как сообщает агентство САНА, расчеты ПВО отражают атаки в небе над городом, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По предварительным данным, силам ПВО удалось сбить несколько ракет. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

Ливанское издание Mulhak опубликовало в соцсетях кадры, на которых запечатлена ракетная атака. Аналогичные ролики приводят наблюдатели из Aurora Intel.