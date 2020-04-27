General Motors приостанавливает выплату дивидендов и выкуп собственных акций

Американский автопроизводитель компания General Motors заявила о приостановке ежеквартальных выплат дивидендов по обыкновенным акциям и выкупа своих акций, чтобы сэкономить деньги в условиях пандемии коронавируса, который серьезно повредил мировым продажам автомобилей, передает Reuters.

Акции General Motors до начала торгов снизились в цене на 1,4% - до 21,65 доллара, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Мы продолжаем повышать нашу ликвидность, чтобы помочь преодолеть неопределенности на мировом рынке, вызванные этой пандемией", - сказал финансовый директор GM Дивья Сурьядевара.

GM, которая была вынуждена закрыть некоторое производство в Северной Америке вместе с другими автопроизводителями, ранее заявляла, что отложила разработку по крайней мере полдюжины будущих моделей, чтобы сэкономить деньги во время пандемии.

GM, а также ее конкуренты Ford Motor и Toyota Motor предприняли шаги, чтобы возобновить производство автомобилей в Северной Америке в начале мая, но этот шаг встретил противодействие со стороны профсоюза компаний, которые говорят, что сейчас "слишком рано и слишком рискованно" вновь открывать автозаводы.

Крупнейший автопроизводитель в США также заявил в понедельник, что продлил трехлетнее возобновляемое кредитное соглашение на 3,6 миллиарда долларов до апреля 2022 года.