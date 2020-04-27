С 27 апреля в Грузии начался первый этап снятия ограничений, сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сообщило ранее правительство, на первом этапе с 27 апреля будет разрешено передвижение на легковых автомобилях; начнут работать такси; будет разрешена онлайн- и оптовая торговля; начнут работу продовольственные рынки открытого типа.

"Получение компаниями, осуществляющими онлайн-торговлю, возможности продолжить свою деятельность на первом этапе смягчения ограничений, является хорошей возможностью, как для потребителей, так и для самих компаний в Грузии", - заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

По ее словам, компании, которые перевели свою деятельность в онлайн-режим или в дистанционный формат, обязаны строго следовать правилам, установленным министерством здравоохранения Грузии.

Как заявила министр, компании обязаны обеспечить своих сотрудников средствами индивидуальной защиты, в том числе медицинскими масками и перчатками.

"Хочу отметить, что компании, начавшие работу на первом этапе, несут дополнительную ответственность за свой бизнес, за здоровье клиентов и работников, а также за плановое продолжение снятия ограничений. Если за этот период возникнет какая-либо эпидемиологическая проблема, мы в любой момент имеем право отложить следующий этап снятия ограничений", - отметила министр.

Отметим, что вспышка коронавируса нанесла серьезный удар по экономике Грузии. Убытки несут практически все сферы представленного в стране бизнеса. А большая часть населения осталась без работы. Для выхода из кризиса власти в течение трех недель вели активные и довольно сложные переговоры с международными финансовыми институтами для получения финансовой помощи.

До конца года страна получит 1,5 миллиарда долларов для развития экономики Грузии. Такую же сумму по ходатайству правительства в случае необходимости доноры выделят на помощь частному финансовому сектору и реальному сектору.

Первый случай заболевания новым коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля.