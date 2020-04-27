Жителей Германии обязали носить маски в общественном транспорте и магазинах

Ношение масок в общественном транспорте и в магазинах стало обязательным с понедельника почти во всей Германии. Одновременно с этим вступают в силу некоторые послабления ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эпицентрами распространения коронавируса в Германии являются Бавария, Северный Рейн - Вестфалия и Баден-Вюртемберг. В этих трех федеральных землях маски нужно носить в обязательном порядке и в транспорте, и в магазинах. Также достаточно просто покрывать нос и рот шарфом или платком.

Самые высокие штрафы за нарушение действуют в Баварии. Граждане, которые пренебрегли этим правилом, должны будут заплатить €150, а владельцы магазинов, чьи сотрудники не будут прикрывать лица, - до €5 тыс. В Гессене штраф составит €50, в Баден-Вюртемберге - €60, в Рейнланд-Пфальце - €10.

В Берлине нужно надевать маски только в транспорте, на точки коммерции правило не распространяется. За нарушение предусмотрено лишь устное замечание. Без денежного штрафа пока решили обойтись и власти ряда других земель - Бранденбурга, Саксонии, Саара, Гамбурга.