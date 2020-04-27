Во Франции число умерших после заражения коронавирусом превысило 23 тыс. человек

Число умерших от заболеваний, вызываемых коронавирусом нового типа, во Франции с начала эпидемии достигло 23 293. Об этом сообщается в понедельник на странице агентства Sante publique France при Минздраве страны, передает ТАСС.

Согласно приведенной информации, за сутки число умерших выросло на 437. Среди них 14,5 тыс. умерли в больницах, еще 8,8 тыс. смертей, связанных с заболеванием, подтвердили в социально-медицинских учреждениях.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом во Франции увеличилось за последние 24 часа на 3 764 и составляет в настоящий момент 128 339. Вместе с тем количество госпитализированных за сутки сократилось на 162, и сейчас в больницах находятся 28 055 заразившихся, в реанимации и отделениях интенсивной терапии количество пациентов сократилось на 74, до 4 608 человек. С начала эпидемии 45 513 человек, обратившихся за помощью врачей, были выписаны из медицинских учреждений и официально признаны здоровыми.