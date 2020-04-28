https://news.day.az/world/1228905.html Число заболевших COVID-19 в США превысило 1 млн
Число заболевших COVID-19 в США превысило 1 млн
Число подтвержденных с начала вспышки коронавируса случаев заболевания этой инфекцией в США превысило 1 млн, свидетельствуют данные статистического сайта Worldometers, передает Интерфакс.
За время пандемии в стране скончалось более 56,2 тыс. человек, еще почти 137,5 тыс. человек выздоровели.
США остаются лидером среди стран мира по числу заболевших и летальным исходам.
Больше всего заболевших - в штате Нью-Йорк. Однако губернатор штата Эндрю Куомо накануне заявил, что показатели летальных исходов, госпитализаций, подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких и начали снижаться.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре