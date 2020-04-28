В Москве умерли еще 44 пациента с коронавирусом

Еще 44 пациента с коронавирусом за сутки умерли в Москве, всего умерли 479 инфицированных. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.

"В Москве скончались 44 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

В оперативном штабе напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции. С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск. Это специальный код, состоящий из цифр и букв. Оформить пропуск можно бесплатно тремя способами: онлайн, с помощью СМС или по телефону.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3 млн человек, свыше 205 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 87 147 случаев заражения, выздоровели 7 346 человек, умерли 794.