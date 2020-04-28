В Мексике коронавирусом заразился федеральный министр

Министерство государственной службы Мексики сообщило о положительном результате анализа на новый коронавирус у главы министерства Ирмы Сандоваль.

"В строгом соответствии с медицинскими рекомендациями, начиная с проявления первых симптомов, секретарь Сандоваль Бальестерос изолирована под постоянным медицинским наблюдением, продолжая удаленно следить за всеми вопросами в её ведении".

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации ведомства, анализ, показавший положительный результат, был выполнен 20 апреля. За три дня до этого министр участвовала во встрече, посвященной борьбе с коррупцией, с главой минфина, минкульта и совета по науке и технологиям.

В сообщении министерства отмечается, что Сандоваль отлично себя чувствует, у нее нет тяжелых симптомов заболевания. Сандоваль - первый министр в кабинете президента Лопеса Обрадора, у которой диагностировали COVID-19.

По последней информации минздрава Мексики, число случаев заражений коронавирусом в стране достигло 14 667 (+825 за сутки), скончались 1351 пациентов с COVID-19 (46 за сутки).

Первый официальный случай заражения новым коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. Карантинные меры в стране будут действовать до 30 мая с возможностью постепенной отмены в наименее пострадавших регионах, начиная с 18 мая.