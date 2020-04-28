Таиланд может продлить чрезвычайное положение еще на месяц

Власти Таиланда рассматривают продление ограничительных мер до конца мая, хотя и с некоторыми послаблениями. Текущий срок истекает 30 апреля. Официально о решении властей королевства объявлено еще не было, однако, как сообщают источники Financial Times, после 1 мая в стране может быть разрешена работа парикмахерских и некоторых торговых центров, а также отменен комендантский час, действующий сейчас в ночное время, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Власти Таиланда ввели в стране чрезвычайное положение еще в конце марта. В первую очередь ограничения коснулись авиасообщения: количество прибывающих в страну пассажирских рейсов сокращено до минимума. Как сообщили изданию в Управлении гражданской авиации Таиланда, этот режим будет продлен до конца мая.

Для страны, чей доход напрямую зависит от экспорта товаров и, главное, туризма, закрытие границ - серьезный удар. Экономика королевства серьезно пострадала в условиях пандемии, отмечает FT. Однако тайские власти заявили, что намерены в первую очередь сконцентрироваться на борьбе с пандемией и здравоохранении, а уж потом заниматься спасением экономики, добавляет издание. На данный момент в Таиланде зафиксированы 2391 случай заражения Covid-19 и 52 летальных исхода.