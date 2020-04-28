Лион готовится смягчить карантин

Как подготовить город с почти полуторамиллионным населением к поэтапному снятию карантина и смягчению условий самоизоляции, не вызвав всплеска случаев заражения коронавирусом? Этим вопросом задаются сегодня власти французского Лиона, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Все эти дни обычно многолюдные городские улицы оставались пустынны, не работали рестораны и кафе. В общественном транспорте - лишь единичные пассажиры. Скоро он может стать переполненным, но с одним отличием: ношение защитных масок в нём скорее всего станет обязательным. Впрочем, большинство лионцев их уже и так носят.

- Я думаю, что это абсолютно нормально. Вопрос лишь в том, смогут ли всех обеспечить масками, но это уже другая история.

Другой вопрос - будут ли сами пассажиры носить маски в обязательном порядке.

- Я работаю здесь всё время карантина, и добрая половина людей маски не используют.

За две недели до возможного начала смягчения режима оператор общественного транспорта Лиона не стал дожидаться инструкций из Парижа. На всех станциях метро устанавливаются автоматы, в каждом из них - по 10 тысяч комплектов, в состав которых входят две маски и флакон с дезинфицирующим гелем.

Будут опробованы также бесконтактные автоматы для дезинфекции рук. Десять из них установят в ближайшее время. Другая задача - обеспечить социальную дистанцию по меньшей мере в 1 метр между пассажирами. Это будет нелегко.

- Мы собираемся развесить повсюду объявления и организовать потоки на станциях. Будут разные входы и выходы. Мы будем использовать также звуковые сообщения. В транспорте будут работать наши сотрудники, которые будут разъяснять пассажирам правила, но, конечно, это не означает, что в каждом автобусе будет свой такой сотрудник, - объяснила Фузия Бузерда, глава SYTRAL (Ассоциации транспорта Роны-Альп и Лиона).

Меры по подготовке к выходу из карантина принимаются не только на транспорте. Город Лион заказал 2 млн масок, и теперь аптекам разрешено продавать их населению.

Гийом Пети, Euronews:

- При ежедневном использовании масок тысячами людей возникает вопрос: хватит ли их для всех пассажиров в автобусах и метро? Поэтому другим решением было бы упростить использование альтернативных средств передвижения.

Лион одним из первых в Европе ввёл автоматизированную систему городского велопроката, при которой общение напрямую практически исключено (нужно будет только продезинфицировать "железного коня" перед использованием).

Дэвид Кимельфельд, председатель Лионской метрополии:

- Мы займёмся так называемым тактическим урбанизмом, создадим велосипедные дорожки, в том числе и временные, которые заменят одну из полос движения автомобилей. В некоторых местах мы также расширим тротуары, чтобы облегчить движение пешеходов.

Городские власти Лиона также рассчитывают, что многие продолжат работать дистанционно, чтобы в момент постепенного открытия школ не допустить переполненности общественного транспорта. А ещё ждут подробного плана выхода из карантина, который правительство Франции обещало представить 28 апреля.