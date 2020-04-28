Esprit закроет магазины по всей Азии

Ретейлер Esprit, азиатская штаб-квартира которого расположена в Гонконге, объявил о том, что закроет свои 56 магазинов в регионе и заморозит бизнес на территории материкового Китая. Таким образом мировой производитель и дистрибьютор разнообразных товаров хочет максимально сократить расходы, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Немецкий филиал компании еще в марте обратился к властям Германии за помощью: над подразделением нависла угроза банкротства, уже вылившаяся в судебное разбирательство.

Что касается Азии, то компания указывает на резкое падение доходов на фоне пандемии коронавируса. Несмотря на то, что ряд регионов жесткие ограничения не затронул, спрос на товары компании рухнул. В этом регионе у Esprit есть магазины в Сингапуре, Малайзии, Тайване, Гонконге и Макао. Все они, по информации Financial Times, будут закрыты до конца финансового года. Что же касается торговых точек на территории материкового Китая, то в Esprit заявили, что "сворачивают" этот бизнес.

При этом как следует из сообщения, обнародованного на бирже Гонконга, компания продолжит "оптовый и лицензионный бизнес", сконцентрировавшись на европейским рынке.