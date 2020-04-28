Президент Южной Кореи призвал правительство к срочным шагам по спасению экономики

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин призвал правительство к быстрым и решительным действиям по оживлению экономики страны, пострадавшей в результате пандемии нового коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Чем дольше мы будем бездействовать, тем больше будет расти ущерб, а трудности, которые испытывают население и бизнес, станут еще более серьезными", - подчеркнул Мун Чжэ Ин, выступая во вторник на заседании кабинета министров.

Он предупредил, что во втором квартале ситуация в экономике страны будет хуже, чем в первом. Выразив беспокойство по поводу состояния реальной экономики и ситуации с занятостью, президент отметил необходимость стимулирования потребления внутри страны в качестве одного из главных средств борьбы с экономическим спадом.

Банк Кореи (центральный банк Республики Корея) на прошлой неделе констатировал сокращение роста объема ВВП страны на 1,4% в первом квартале текущего года по сравнению с последним кварталом 2019 года на фоне пандемии коронавируса.

В первом квартале этого года было отмечено рекордное с конца 2008 года сокращение роста ВВП, когда южнокорейская экономика потеряла 3,3%. В годовом же выражении рост ВВП оказался на уровне 1,3%, этот показатель стал самым низким с третьего квартала 2009 года, когда экономический рост составил 0,9%. Валовой внутренний доход Республики Корея в первом квартале также снизился на 0,6%.