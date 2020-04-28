Безработица в Японии выросла до максимума за год на фоне пандемии

Безработица в Японии в марте повысилась до самого высокого уровня за год, в то время как доступность рабочих мест упала до более чем трехлетнего минимума, поскольку вспышка коронавируса и меры по ее сдерживанию ослабили рынок труда, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Уровень безработицы в Японии с учетом сезонных колебаний в марте вырос до 2,5% с 2,4% в феврале.

Соотношение числа вакансий и соискателей сократилось с 1,45 до 1,39, достигнув минимума за три с половиной года. Это означает, что на 100 соискателей работы приходилось 139 открытых вакансий.

С учетом сезонных колебаний число безработных в марте увеличилось на 60 тысяч, или на 3,6%, по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,72 миллиона человек.

На показатели занятости, скорее всего, повлияет объявление правительством 7 апреля чрезвычайного положения в Токио и шести других префектурах, которое впоследствии было распространено на всю страну.

Чтобы смягчить экономические последствия пандемии, Банк Японии в понедельник анонсировал неограниченную покупку гособлигаций, а также увеличение объемов выкупа корпоративного долга и упрощение финансирования для банков.