Украине предсказали вспышку коронавируса

Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко предсказал вероятность вспышки коронавируса в стране на следующей неделе. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Если мы говорим о Пасхе, то работа, которая была проведена, дала положительный эффект. Через неделю у нас нет вспышки. Возможно она еще будет, сейчас только седьмой день после Пасхи. Мы знаем, что инкубационный период - до 14 дней", - заявил Ляшко.

По его словам, сейчас система здравоохранения Украины не ощущает пиковой нагрузки. Динамика прироста заболеваемости колеблется в пределах допустимой нормы - 5-10 процентов ежедневно. Ляшко подчеркнул, что министерство здравоохранения стремится сделать все, чтобы предотвратить увеличение ежедневного прироста инфицированных до 30 процентов.

С 6 апреля в Украине ужесточили меры для борьбы с коронавирусом. Карантинный режим продлен правительством до 11 мая. В стране ограничено передвижение людей по времени пребывания на улице, запрещены массовые мероприятия. Украинцы обязаны находиться в общественных местах в средствах индивидуальной защиты.