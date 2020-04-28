Глава оргкомитета "Токио-2020" назвал причину возможной отмены Олимпиады

Олимпийские игры в Токио, которые были перенесены на лето 2021 года из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, могут быть отменены. Об этом заявил глава оргкомитета "Токио-2020" Есиро Мори, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В интервью еженедельнику Nikkan sport он не исключил отмены соревнований. На вопрос, будет ли Олимпиада перенесена еще на один год, если ситуация с пандемией коронавируса не улучшится, Мори ответил отрицательно. "Нет, в таком случае Игры будут отменены", - заявил чиновник.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры в Токио были перенесены на один год. Теперь они должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.