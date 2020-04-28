Число инфицированных коронавирусом в Армении достигло 1867 человек

За прошедшие сутки в Армении выявлено 59 фактов инфицирования новым коронавирусом, умер 1 человек, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Число инфицированных новым коронавирусом в Армении достигло 1867, умерших - 30 человек.

От коронавируса вылечились 848 человек.