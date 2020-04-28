https://news.day.az/world/1229003.html Число инфицированных коронавирусом в России достигло 93 558
Число инфицированных коронавирусом в России достигло 93 558
Число заболевших COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6 411, до 93 558.
Об этом заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Таким образом, Россия обошла Иран, где зарегистрировано 91 472 случая заболевания коронавирусом.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 6 411 в 83 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2609 (40,7%", - говорится в сообщении.
Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 93 558 случаев (+7,4%) коронавирусной инфекции.
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